الحكومة: 13.6 مليار جنيه تم إنفاقها على المشروعات الصحية في الأقصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الأقصر، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع بالتأكيد أن هذه الاجتماعات مستمرة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة؛ وذلك من أجل دفع العمل بها، والتغلب على أية معوقات قد تواجه عملية تنفيذها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوّه المستشار مصطفى ألهم إلى أن الاعتمادات المالية لخطة العام المالي الحالي تبلغ 591,125 مليون جنيه، وذلك بعد أن كانت في العام المالي السابق 2019-2020 تبلغ 421,525 مليون جنيه، ويتم الإنفاق على القطاعات المختلفة، مثل تنفيذ مشروعات الطرق، ودفع مبالغ تعويضات نزع الملكية، وإقامة مشروعات الكباري والمعديات، ومشروعات تحسين البيئة، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الكهرباء، والأمن والإطفاء، وتدعيم الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة 148 مليون جنيه حتى 19 أكتوبر الحالي من اعتمادات خطة العام الحالي بنسبة 25%؛ للإنفاق على تلك القطاعات.

وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الصحة، نوه محافظ الأقصر إلى أن قيمة المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع منذ عام 2014 وحتى 2020 بلغت قيمتها 13,685 مليار جنيه، شملت إنشاء وتطوير 5 مستشفيات، و2 مستشفى تخصصي، إضافة إلى مستشفى الحميات ومستشفى أورام الأورمان، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه جار العمل حاليا في مشروعات تطوير كل من مستشفى البياضية المركزي، ومستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولي.

وحول الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة في إطار الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أشار محافظ الأقصر إلى أنه تجرى حاليا عملية تطوير شامل لـ 59 منشأة طبية تشمل وحدات ومراكز ضمن المنظومة، وفي هذا الإطار تم تسليم 25 وحدة ومركزا، وجار العمل على تسليم العدد المتبقي من الوحدات، معلنا أنه سيتم الافتتاح لـ 20 وحدة، ضمن إشارة بدء العمل بالمنظومة.

وفي سياق ذلك، تطرق المحافظ إلى الحديث عن الخطة التي وضعتها المحافظة للتعامل مع الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال الفترة من 6/3/2020 وحتى نهاية شهر يوليو 2020، وفي هذا الصدد أشار إلى المستشفيات التي تم تخصيصها للحجر الصحي، مع خطة توفير المستلزمات الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك توفير جهازpcr بالتعاون مع أمين عام مجلس الوزراء.

أما فيما يخص التجهيز لخطة التعامل مع الموجة الثانية، فأشار المحافظ إلى أنها تتضمن الإبقاء على مستشفى العديسات كمستشفى عزل، وتم زيادة الطاقة الاستيعابية من 42 سريرا إلى 75 سريرا منها 35 سريرا للرعاية المركزة، مع توافر التخصصات الطبية المختلفة، كما تم تشغيل بنك الدم بالمستشفى ومحطة الكلى الصناعي، وفي الوقت نفسه تم تخصيص مستشفى الحميات بالأقصر كمستشفى فرز وعزل لمرضى الفيروس بطاقة 52 سريرا.

وخلال استعراضه للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، تناول المستشار مصطفى ألهم أبرز المشروعات التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن بينها تنفيذ مشروع الكورنيش العلوي والسفلي، وتطوير 4 ميادين، إلى جانب تطوير ساحة سيدي أبو الحجاج، ومشروع نقل معدية الأهالي، منوها إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش العلوي بنسبة 100%، كما تم إنجاز الكورنيش السفلي في القطاع الأول بنسبة 90%، كما تم الانتهاء من تنفيذ النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة.

وأفرد المحافظ جانبا من عرضه للحديث عن استئناف مشروع طريق الكباش، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أعمال كشف طريق الكباش وحرمه، بعد أن توقف منذ عام 2011، وفي الوقت نفسه، استعرض محافظ الأقصر مشروعات قطاع الإسكان، والتي بلغت قيمة ما تم إنجازه منها خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، 624 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة 584 مليونا، وتتضمن 156 عمارة بإجمالي 3744 وحدة سكنية.