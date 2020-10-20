الحكومة: زيادة الرقعة الزراعية بعد تركيب شبكات الري واستخدام الطاقة الكهربائية بتكلفة 50 مليون جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الأقصر، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر.

وتناول المستشار مصطفى ألهم، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الزراعة، لافتا إلى أنه جار استكمال مشروع تطوير الري الحقلي بالطود، الذى يهدف إلى ترشيد استهلاك مياه الري وزيادة الرقعة الزراعية بعد تركيب شبكات الري، واستخدام الطاقة الكهربائية بدلا من السولار، وذلك بتكلفة 50 مليون جنيه، ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، عبر عدد من المحطات تصل إلى 55 محطة (مأخذ – بيارة – محطة – شبكة رى)، وذلك لتحسين عملية الري لمساحة 3000 فدان، حيث من المخطط أن يستفيد منه نحو 2762 مزارعًا من واقع حيازات الزمام.

وتطرق المحافظ إلى المشروعات التي تتعلق بقطاع الشباب والرياضة، موضحًا أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2020، تم تنفيذ 81 مشروعاَ بتكلفة 99.615 مليون جنيه، وجار العمل على الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات أخرى، بتكلفة تصل إلى 6.5 مليون جنيه.

وحول جهود المحافظة فيما يتعلق بملف التضامن الاجتماعي، أشار المحافظ إلى أنه جار تسجيل بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي المتبقين لتحويلهم على برنامج "تكافل وكرامة"، منوهًا إلى أنه تمت ميكنة مختلف مكاتب التأهيل وربطها مع المديريات والوزارة، كما سلط المحافظ الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي مخصص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويضم 206 وحدات صناعية بمساحة 270م2 للوحدة، كما تطرق المحافظ إلى المشروعات السياحية المستقبلية ومنها إقامة فندق على مساحة 5.2 فدان باستثمارات تقدر بـ 2.5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالف البناء، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة في هذا الصدد حتى أمس 14957 طلبًا، بينما بلغ عدد طلبات التقنين 8845 طلبًا.

وتطرق المحافظ خلال الاجتماع إلى موقف تطهير مخرات السيول على مستوى المحافظة، مؤكدا على جاهزيتها لاستقبال أي كميات من المياه المتوقعة نتيجة لسقوط الأمطار، كما تناول جهود المحافظة لمتابعة أعمال تطوير المراكز التكنولوجية، كما أوضح في الوقت نفسه أن عدد المستفيدين من المشروع القومي للتنمية المجتمعية البشرية والمحلية "مشروعك" وصل إلى 565 مشروعًا توفر أكثر من 1400 فرصة عمل.

وتناول المحافظ الجهود المبذولة فى قطاع البيئة والنظافة، مشيرًا إلى أنه تم رفع أكثر من 92 ألف طن من المخلفات الصلبة من مراكز ومدن المحافظة خلال الأشهر الستة الماضية.

إلى جانب ذلك، سلط محافظ الأقصر الضوء على بعض المشروعات القومية والتنموية المقترح تنفيذها في المحافظة، منوها إلى مشروع إقامة منطقة لوجيستية صديقة للبيئة على مساحة 1000 فدان، ومشروع آخر يتعلق بإقامة حقل للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء على مساحة 3500 فدان بالطريق الصحراوي بمركز ومدينة أرمنت.