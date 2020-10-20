القومى للمرأة يعقد لقاءات لتوعية ذوى الإعاقة بكيفية المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020

وتحدثت الأستاذه داليا عاطف عضوة لجنة المراة ذات الاعاقة عن المشاركة السياسية في الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقه من خلال عرض وافي لنصوص القانون والاتفاقيات الدوليه التي توضح حقوق ذوي الاعاقة

كما شاركت في اللقاء المستشارة نرمين الاسمر ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات وتحدثت عن التيسيرات التي تقدمها الهيئة للاشخاص ذوي الاعاقة خلال ايام الاقتراع بمرحلتيها والاعادة وتم التنويه خلال اللقاء على دور وزارة الداخلية لتوفير كافة التسهيلات لذوي الاعاقة وكبار السن

وتحدثت الاستاذه جمهورية عبد الرحيم ممثل لجنة المشاركة السياسية عن دور مجلس النواب واهمية نزول المراة وذوي الاعاقة للادلاء باصواتهم في الانتخابات ادارت اللقاء خلال يوم التدريب الدكتوره شريفة راغب عضوة لجنة المراة ذات الاعاقة