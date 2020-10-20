كما شاركت في اللقاء المستشارة نرمين الاسمر ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات وتحدثت عن التيسيرات التي تقدمها الهيئة للاشخاص ذوي الاعاقة خلال ايام الاقتراع بمرحلتيها والاعادة وتم التنويه خلال اللقاء على دور وزارة الداخلية لتوفير كافة التسهيلات لذوي الاعاقة وكبار السن
وتحدثت الاستاذه جمهورية عبد الرحيم ممثل لجنة المشاركة السياسية عن دور مجلس النواب واهمية نزول المراة وذوي الاعاقة للادلاء باصواتهم في الانتخابات ادارت اللقاء خلال يوم التدريب الدكتوره شريفة راغب عضوة لجنة المراة ذات الاعاقة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للمرأة يعقد لقاءات لتوعية ذوى الإعاقة بكيفية المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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