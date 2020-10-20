انت الان تتابع تفاصيل خبر “اندفن وارتاح بـ5 آلاف جنيه” تفاصيل أول شركة مصرية لخدمات الموتى “غسل وكفن ودفن وجنازة وإحياء الـ40” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم تأسيس أول شركة مصرية لخدمات الموتى في مصر، وأسسها أحمد جاب الله، بعد تعرضه لموقف وفاة والد صديقه، وأضاف جاب الله أن شركته تقوم بعمل كل شئ من أول الوفاه مروراً بالغسل والدفن والجنازة وتصريح الدفن وكل شئ، مؤكداً أن أهل الميت يتفرغون للحزن فقط.

تفاصيل أول شركة مصرية لخدمات الموتى

وأضاف جاب الله أن الشركة والتي أسسها مجموعة من الشباب تتولى كل شئ، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي ابتزاز بشأن الأجر، وأنه يتم الإتفاق في البداية مع أهل الميت على كل شئ، مشيراً إلى أن الشركة تتكفل بكل شيء في حدود ما يقرب من 5000 جنية.

وأشار أحمد جاب الله مؤسس أول شركة مصرية لخدمات الموتى، أن مؤسسي الشركة تدربوا على كل شئ، مؤكداً أنهم قاموا بتجهيز أكثر من 340 حالة وفاه حتى الآن، كما أن الشركة تقوم أيضاً بإحياء الأربعين وإقامة الصدقات الجارية، على حسب ما يختاره أهل المتوفي.

اقرأ أيضاً|

الحكومة تحذر من موجة أمطار غزيرة وسيول وتكشف موعد ذروتها

“انتظروا رسالة بموعد الصرف” 5 رسائل من القوى العاملة بشأن منحة الـ500 جنيه

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

وقال جاب الله خلال لقاء له مع الإعلامي عمرو أديب أن شركته تقوم الآن بالتعامل مع الجنازات بشكل منظم ومرتب، وتقوم بتقديم خدمة متكاملة لجميع مراحل الموت من البداية إلى النهاية، ولمزيد من التفاصيل في الفيديو التالي.