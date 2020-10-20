والأئمة هم: 1- الشيخ إسلام حسن محمد محمد، إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بالمركز الإسلامى المصرى بدار السلام – تنزانيا. 2- الشيخ محمود شوقى عطية مرسى، إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بالمركز الإسلامى المصرى بدار السلام – تنزانيا. 3- الشيخ محمد محمود دياب روبى، إمام وخطيب بأوقاف الفيوم للعمل بالمركز الإسلامى المصرى بدار السلام – تنزانيا. 4- الشيخ محمد على مصطفى أحمد، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامى أرنجا – تنزانيا. 5- الشيخ حسن محمد حامد محمد هلال، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية للعمل بالمركز الإسلامى – مناوس – الأمازون – البرازيل. 6- الشيخ محمد محمد صدقى عبدالكريم، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بجمعية الرفاهة والثقافة الإسلامية – سان ميكال ساوباولو – البرازيل. 7- الشيخ على صابر عبدالبارى على، إمام وخطيب بأوقاف الغربية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – أوروغويانا – البرازيل. 8- الشيخ محمود يوسف محمد على، إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل بالمركز الإسلامى الجنوبى – النيجرى – فنزويلا. 9- الشيخ عمرو يحيى سعد محمود الشماع، إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للعمل لدى مؤسسة سعيد الحنفى – مراكيبو- فنزويلا. 10- الشيخ أيمن رمضان كامل محمود، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بمعهد حمزة – مدينة بتولا – جمهورية موزمبيق. 11- الشيخ عبدالله أحمد عبدالله محمد، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة أوغندا. 12- الشيخ محمد إبراهيم حامد إسماعيل، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بمسجد بلال بن رباح – التابع للمركز الثقافى الإسلامى – بحى ليفربول – سيدنى – أستراليا. 13- الشيخ أكمل زكى عبدالمجيد السيد، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالجمعية الإسلامية بكيجادو – بدولة كينيا. يأتى ذلك فى إطار دور الأوقاف المصرية العالمى فى نشر صحيح الإسلام داخل مصر وخارجها من خلال إيفاد الأئمة المتميزين إلى مختلف دول العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 13 إماما جديدا إلى 7 دول منها 4 إفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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