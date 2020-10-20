يشارك فى الصالون الثقافى، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندى، عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس.. انطلاق الصالون الثقافى صناعة الوعى بحضور وزير الأوقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.