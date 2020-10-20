غدا.. انطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات النواب

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المصريين بالخارج، الذين طبعوا بطاقات الاقتراع، بإرسالها عبر البريد لمقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها فى الخارج، حيث يقوم الناخب بوضع بطاقتى إبداء الرأى بالنظامين الفردى والقوائم فى مظروف صغير، ولا يدون عليه أى بيانات، ثم يضعه داخل مظروف آخر أكبر، ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة.

والأوراق المطلوب إرفاقها، هى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.