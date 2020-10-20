مع دقات العاشرة.. بدء تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات النواب بنيوزلندا

تنطلق انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى، فى دولة نيوزلندا، فى تمام العاشرة مساءً، وفقا لتوقيت القاهرة والتاسعة صباحًا وفقا لتوقيت نيوزلندا، لتصبح أولى الدول التى يبدأ بها تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات، بينما يعد الساحل الغربى للولايات المتحدة آخر الدول.





ويصوت المصريون بالخارج فى 140 لجنة بالقنصليات والسفارات المصرية فى 124 دولة، من خلال طباعة بطاقات الاقتراع بالمرحلة الأولى بمجلس النواب، واختيار المرشحين فيها وإرسالها عبر البريد إلى السفارات والقنصليات التى توجد بها لجان الانتخابات بالخارج. وتجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، على أن تجرى فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر. ومن المقرر أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأحد الموافق الأول من نوفمبر.

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