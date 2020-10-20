صور.. الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحتفل باليوم العالمى للعصا البيضاء

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ويهدف اليوم العالمى للعصا البيضاء، إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، وإلى نشر الوعى بحقوق المكفوفين، ومعالجة الآثار السلبية للعزل الاجتماعى الذى يتعرضون له.
تضمن الاحتفال عروضًا متنوعة من بينها فقرات ألحان وترانيم وأغانٍ وطنية قدمها مكفوفون من محافظات مختلفة، كما تضمن كلمات لعدد من المسؤولين المعنيين داخل الكنيسة وخارجها بخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة عمومًا، وأصحاب الإعاقات البصرية خصوصًا.
وألقى البابا تواضروس، كلمة تحدث فيها عن الطاقات والمواهب التى يتمتع بها أصحاب العصا البيضاء، وعبر فيها عن اهتمامه الشخصى بخدمة المكفوفين.
كما ألقت وزيرة الهجرة، كلمة ركزت فيها على يوم العصا البيضاء، وما يمثله من معان وعن الرموز التى تساعد فى تمكين أصحاب الإعاقة البصرية.
وأشارت الوزيرة، إلى دور الكنيسة القبطية فى أزمة العالقين فى كينيا كمثال للمؤسسات المهتمة بمساعدة الغير، وإلى مشروع بروتوكول تعاون بين الوزارة والكنيسة يخص المبادرة الرئاسية لمراكب النجاة.
وعقب انتهاء الكلمات قدم الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، درع تكريم لقداسة البابا الذى قدم بدوره درع التكريم للسفيرة نبيلة مكرم، ووزع الهدايا على أحبار الكنيسة وممثلى الجمعيات والخدمات المختلفة الحاضرين، كما كرم قداسته عددًا من الحاصلين على درجة الدكتوراه.
وفى ختام الحفل قاد قداسة البابا، مسيرة العصا البيضاء من مسرح الأنبا رويس وصولًا إلى المقر البابوى بالكاتدرائية.
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