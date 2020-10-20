متحدث مجلس الوزراء عن الطقس السىء: ”مش زى السنة اللى فاتت” و18...

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن هناك استعدادات لاستقبال الطقس خلال الأيام المقبلة، وتابع قائلًا: "التوقعات بتقول أنها موجة من الطقس السئ، لكنها مش هتكون زى اللى كان السنة اللي فاتت".

وأضاف متحدث رئاسة مجلس الوزراء، أنه حتى الآن التوقعات بتقول أن فى 18 محافظة هتتأثر بالموجة السيئة، وفي 6 مستويات لهطول الأمطار فى المحافظات، منهم السلوم وسيوة والسلوم، وبعدهم مدن القناة من حيث الكمية المتوقعة للأمطار، وبعدها فى المستوى الثالث 6 من محافظات الدلتا، المستوى الرابع شمال ووسط سيناء، أما الخامس بيضم القاهرة والجيزة والقليوبية، والسادس 3 محافظات بشمال الصعيد".

وأضاف سعد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد:، إن الذروة فى القاهرة، يومى الجمعة والسبت، والإسكندرية أيام الخميس والجمعة والسبت، مشيرًا إلى أن محافظات الشمال الأكثر تعرضا للأمطار والطقس السئ.

وشدد متحدث مجلس الوزراء، على أنه حتى الأن لا يوجد حديث عن تعطيل الدراسة، حيث أن الذروة لا تزال يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الموضوع يتوقف على المحافظين أنفسهم، قائلًا:، "لو اتجمعت مياه كبيرة فى اليوم اللى بعد الذروة، ممكن يعطلوا الدراسة فى المدارس اللى شغالة يوم السبت".

وقال المستشار نادر سعد، إنه بعد تغير المناخ أصبحنا نتعرض لموجهات مثل هذه بشكل مستمر، لذلك فأن المحافظين على استعداد كامل لمثل هذه الظروف".