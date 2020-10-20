الحكومة: 651,3 مليون جنيه قيمة المشروعات المنفذة بقطاع التعليم في الأقصر منذ 2014 حتى الآن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الأقصر، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر.

وحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أشار محافظ الأقصر إلى أن إجمالي استثماراتها في المرحلة الأولى تبلغ 32,81 مليون جنيه، بينما تبلغ استثمارات المرحلة الثانية 155 مليون جنيه، وفي قطاع المياه والصرف الصحي، نوه المحافظ إلى أن قيمة المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بلغت أكثر من 8 مليارات جنيه، تم تنفيذها من خلال شركة المياه والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شارحا بعض المعوقات التي تواجه عملية تنفيذ عدد من المشروعات بهذا القطاع.

وفيما يخص قطاع الطرق والنقل، نوه المحافظ إلى أن قيمة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، والتي بلغت 682,5 مليون جنيه، منها مشروعات الهيئة العامة للطرق بقيمة 273 مليونا، ومشروعات الخطة الاستثمارية بقيمة 409 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن أطوال الطرق المرصوفة الإقليمية بلغت 338 كم، وبلغت أطوال الطرق الداخلية 1973 كم، فيما بلغت أطوال الطرق الترابية 569 كم.

إلى جانب ذلك، نوه المحافظ إلى استئناف العمل بمحور شمال الأقصر، وذلك من أجل الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي، بدءا من محور قوص والذي يعبر عند نقطة التقائه بالمحافظة على مسافة 25 كيلو مترا مربعا.

كما تناول محافظ الأقصر المشروعات المنفذة بقطاع التعليم، من 2014 وحتى 2020 بلغت قيمتها 651,3 مليون جنيه، حيث تم إنشاء 88 مدرسة جديدة، بعدد فصول 1072 فصلا، كما تم رفع كفاءة 142 مدرسة أخرى، وجار العمل على الانتهاء من تنفيذ 32 مدرسة بإجمالي 348 فصلا، إلى جانب التشغيل التجريبي لمدرسة النيل الدولية، ودخول 5 مدارس رسمية لغات للخدمة، وفي قطاع التعليم الجامعي، تم افتتاح كليات الحاسبات والمعلومات، والآثار، والألسن، وجار التجهيز لافتتاح كليات الهندسة، والتمريض، والتربية، والطب.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، أشار المحافظ إلى أن إجمالي قيمة المشروعات المنفذة في هذا القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، منها 637 مليونا خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الري، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من 18 مشروعًا، وذلك في إطار تنفيذ خطة العام المالي 2019/2020، منها إنشاء واحلال وتجديد عدد 4 كباري على الترع والمصارف، وشبكات صرف صحي مُغطى، إلى جانب إنشاء 10 آبار بنهايات الترع بإسنا، ومعالجة انهيارات بما قيمته 48.449 مليون جنيه، مضيفًا أن تكلفة المشروعات الجاري العمل على تنفيذها تصل قيمتها إلى 181.6 مليون جنيه، منها مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة "المرحلة الاولى"، وعملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا أيضاَ، وإحلال وتجديد الضبعية زمام 3180 فدانا، إلى جانب إنشاء 11 بحيرة صناعية، بالإضافة إلى حاجز ترابي.

وحول الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، أوضح المحافظ أنه جار تنفيذ عمليات بطول 112 كم، بتكلفة تصل إلى 370 مليون جنيه، إلى جانب القيام بطرح وترسية عمليات أخرى بأطوال تصل إلى 113 كم، مشيرًا في هذا الصدد إلى بعض المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، وكذا ما يتعلق بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لأعمال حماية الظهير الصحراوي لمناطق الطود والبياضية من أخطار السيول.