الاستثمار والتنمية والتطوير العقاري بين الواقع والمأمول..مؤتمر لنقابة مهندسي القاهرة

قالت المهندسة إيمان العجوز رئيس لجنة الإعلام بنقابة القاهرة الفرعية أن نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام دائمًا حريصة كل الحرص علي القيام بدورها المجتمعي في دعم واستقرار الوطن من خلال أبنائها المهندسين بمجهوداتهم المشهودة في كافة قطاعات الدولة.

وأشارت "العجوز" في تصريحات ان نقابة القاهرة الفرعية برئاسة المهندس الإستشارى هشام ابوسنه رئيس النقابة سوف تعقد مؤتمرا كبيرا

تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، غدا الأربعاء 21 أكتوبر 2020 بعنوان "الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى بين الواقع والمأمول"

وأشارت إلى أن المؤتمر سوف يناقش محاوره من خلال جلستين، لافته ان احد الجلستين سوف يديرها الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة مهندسي الإسكندرية والثانية يديرها الدكتور معتز طلبه رئيس الشعبة المعمارية بالنقابة العامة.

من جانبه صرح المهندس هشام أبوسنه أن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار تفعيل دور نقابة المهندسين المصرية لدورها كاستشاري أول للدولة فى مجال تخصصها وإيمانا بأن الاسكان أحد أهم المتطلبات التى تعمل الدولة على توفيرها للمواطنين وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بعد اثر جائحة كورونا وتاثيرها على سوق العقار فى مصر.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد بفندق تريومف بالتجمع الخامس، كيفية مواجهة التحديات الحالية فى سوق العقارات والتمويل والاستثمار العقارى وكيفية تضافر الجهود بقطاع الاسكان والمرافق والتمويل العقارى والعاملين بالمجال للنهوض به والعمل معا لمواجهة هذه التحديات.

ويسعى المؤتمر لحشد كل الطاقات والامكانيات سعيا لتعزيز القدرة التنافسية والعمل على اللحاق بركب التقدم والرقى، فى عالم تنازع على زعامته العديد من القوى التى اتخذت من التنافس شعارا وهدفا ولغة حوار.

وعبر رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ورئيس المؤتمر عن أمله أن يخرج المؤتمر بالشكل اللائق بأهمية الحدث والخروج بتوصيات جادة للتنفيذ على أرض الواقع.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية الساعة العاشرة صباحا تمتد لمدة نصف ساعة، على أن يناقش اولى جلساته عدة محاور تتمثل فى عرض موقف الاستثمار العقارى الان والرؤية المستقبلية له وكيفية اجتذاب رؤؤس الاموال الاجنبية والعربية الى سوق الاستثمار العقارى المتنوع وكذا قانون الضرائب العقارية ما له وما عليه ، بالاضافة الى وثيقة التامين على مدفوعات المشترين والتمويل العقارى.

فيما تناقش الجلسة الثانية دور الهيئات الرقابية المختلفة فى رقابة وتنظيم السوق العقارى والتمويل العقارى، وكيفية تضافر جهود قطاع الإسكان والتمويل العقارى للنهوض بالاستثمار العقارى ومعالجة حالات القروض المتعثرة، بالاضافة الى كيفية استفادة التمويل العقارى من ازمة السيولة الحالية ومعوقات التسويق العقارى المصرى ، وكذا دور البنوك والمؤسسات المالية فى دعم تنمية الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية. على أن تختتم فعاليات المؤتمر بجلسة ختامية ومناقشة حرة فى مختلف محاور المؤتمر.