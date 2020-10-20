الإفتاء: إذاعة القرآن مدرسة تربوية كونت رصيدا من الثقة والحب فى قلب كل مسلم

وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن رسالة إذاعة القرآن الكريم، لم تقتصر على نشر تلاوة القرآن الكريم، بل بثت كذلك وبشكل متواصل برامجَ التفسير والفقه والفتاوى والأخلاق وكل ما يهم المسلم فى دينه وسلوكه وأخلاقه.

وأوضحت أنها تعتبر بمثابة مدرسة تربوية متكاملة داخل كل بيت ومحل عمل ووسيلة انتقال ومواصلات، حتى كونت رصيدًا من الثقة والحب فى قلب كل مسلم لا ينكره أحد، وارتبطت جماهير الأمة الإسلامية الغفيرة بعلماء المنهج الوسطى فى كل بلد عن طريق إذاعة القرآن الكريم.

يذكر أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وجه أمس، الشؤون القانونية بالهيئة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح زين، أن الهيئة، ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم فى حق إذاعة القرآن الكريم التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة فى قلوب المستمعين من الشعب المصرى والعربى.

وأضاف: "لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام حتى ينال هذا الشخص العقاب الذى يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامى الحنيف الوسطى".

وحذرت الوطنية للإعلام، أيه جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدنى غير المقبول والذى أقل بأن يوصف بالانحطاط الأخلاقى وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضده.