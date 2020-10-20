وأضاف محيى الدين، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON"، اليوم الثلاثاء، إنه يمر بمرحلة جديدة فى حياته من العمل الدولى والمحلى، مؤكدًا أنه حصل على المنصب بالإجماع.
وأوضح أن المنصب ظل لفترات طويلة مصريًا، وهو تقدير كبير من الدول لمصر بقدرتها على القيام بالمهام فى ظل الظروف الصعبة، منوهًا إلى أن مهامه تتضمن متابعة وتنسيق ومساندة الدولة التى يمثلها ورعاية مصالحها داخل الصندوق، ووضح الأولويات للصندوق فى السياسة المالية والسياسة النقدية وأداء القطاع المالى.
وأشار إلى أنه يتمنى الخروج من العام الحالى بأقل خسائر بسبب فيروس كورونا، لافتًا أن تداعيات الأزمة ستطال العام المقبل وهو ما يدعو إلى مساندة القطاع الصحى والأنشطة الاقتصادية وضخ المزيد من السيولة وإدارة الدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انتخابه مديرا تنفيذيا لصندوق النقد.. محيى الدين: أشكر القيادة السياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.