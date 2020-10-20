بعد انتخابه مديرا تنفيذيا لصندوق النقد.. محيى الدين: أشكر القيادة السياسية

قدم الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، الشكر للقيادة المصرية والحكومة ومحافظ البنك المركزى ووزارة الخارجية والدول العربية، بعد مساندته فى الوصول إلى المنصب الدولى.





وأضاف محيى الدين، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON"، اليوم الثلاثاء، إنه يمر بمرحلة جديدة فى حياته من العمل الدولى والمحلى، مؤكدًا أنه حصل على المنصب بالإجماع.

وأوضح أن المنصب ظل لفترات طويلة مصريًا، وهو تقدير كبير من الدول لمصر بقدرتها على القيام بالمهام فى ظل الظروف الصعبة، منوهًا إلى أن مهامه تتضمن متابعة وتنسيق ومساندة الدولة التى يمثلها ورعاية مصالحها داخل الصندوق، ووضح الأولويات للصندوق فى السياسة المالية والسياسة النقدية وأداء القطاع المالى.

وأشار إلى أنه يتمنى الخروج من العام الحالى بأقل خسائر بسبب فيروس كورونا، لافتًا أن تداعيات الأزمة ستطال العام المقبل وهو ما يدعو إلى مساندة القطاع الصحى والأنشطة الاقتصادية وضخ المزيد من السيولة وإدارة الدين.