المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف خريطة الطقس السيء بالمحافظات (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الموجة المحتملة للطقس السيء، ستبدأ الجمعة وتستمر حتى الأحد.

وأضاف أن الموجة ستشمل حوالى 18 محافظة، وسيتأثروا بدرجات متفاوتة بهذه الموجة، بما يعنى تفاوت كمية الأمطار التى ستسقط على هذه المحافظات، وأيضا عدد الأيام التى ستتعرض لها كل محافظة بالنسبة لهذه الموجة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، لتليفزيون اليوم السابع، في التغطية الموسعة التي قدمها تامر إسماعيل، أن المحافظات تم تقسيمها حسب كمية الأمطار المتوقعة، مضيفاً: "سنجد أن المستوى الأول يضم 4 محافظات أو مناطق وهى الإسكندرية ومطروح وسيوة والسلوم، وهذه هى المناطق التى ستتعرض لكميات أكبر ولموجة أشد من الطقس السيء".

وتابع قائلاً: "فى المستوى الثانى سنجد مدن القناة الثلاثة، وتليها 6 محافظات هى البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، والمستوى الرابع محافظات شمال ووسط سيناء، أما المستوى الخامس محافظة القاهرة، وأخيرا أقل المحافظات من حيث كمية الأمطار ستكون فى شمال الصعيد وهى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا".

وواصل متحدث الوزراء قائلا: "هذا شرح لما ستتعرض له هذه المحافظات على مدار الأيام القادمة اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث سيكون سقوط الأمطار الأربعاء فى منطقتين مطروح والسلوم، واعتبارا من يوم الخميس ستدخل محافظات الإسكندرية ومحافظات الدلتا، والذروة الأكبر لهذه الموجة ستكون الجمعة".