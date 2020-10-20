بدء تلقي خطابات انتخاب أعضاء البرلمان للمصريين بالخارج في نيوزيلندا

بدأت منذ قليل وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة صباح الأربعاء بتوقيت ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، عملية تلقي خطابات انتخاب أعضاء برلمان 2021 للمصريين بالخارج، والتي تستمر لمدة 3 أيام من 21 أكتوبر وجتى 23 أكتوبر.
وكانت سفارة مصر في ويلنجتون قد أعلنت الأسبوع الماضي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر القائمة النهائية للمرشحين (فردى وقوائم) على الموقع الإلكترونى للهيئة وطالبت الناخبين بالاطلاع عليها.
كما أوضحت صفحة السفارة أنه وبالنسبة للمرحلة الأولى سيتم التصويت عبر (البريد)، و(ستمتد فترة إستقبال السفارة لخطابات التصويت المتضمنه بطاقات الإقتراع حتى مساء الجمعة 23 أكتوبر 2020)، وفي حالة جولة الإعادة فيتم طباعة وإرسال بطاقات الإقتراع إلى البعثة يومى الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر 2020 و(ستمتد فترة إستقبال السفارة لخطابات التصويت المتضمنه بطاقات الإقتراع حتى الإثنين 23 نوفمبر 2020).
ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب خارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى التي يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
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