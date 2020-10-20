انت الان تتابع تفاصيل خبر الوزراء : 18 محافظة ستتأثر بموجة الطقس السيئ بدرجات متفاوتة وتم تقسيمهم إلى 6 مستويات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - موجة الطقس السيئ التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية في بيان الطقس الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية منذ أيام والذي حذرت فيه المواطنين من أول موجة من موجات الطقس السيئ ستتعرض له محافظات الجمهورية في فصل الخريف، فصل التقلبات الحادية والسريعة بداية من الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر 2020، أعلن متحدث الوزراء المستشار نادر سعد عن المحافظات التي سوف تتأثر بتلك التقلبات الجوية الحادة.

موجة الطقس السيئ ستتعرض له 18 محافظة :-

هذا ما أكد عليه المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بأن مجموع المحافظات التي سوف تتأثر بموجة الطقس السيئ 18 محافظة ولكن بدرجات متفاوتة بحيث يمكن تقسيمها إلى ثلاث مستويات من حيث قوة تلك التقلبات الجوية وكمية الأمطار التي ستسقط عليها وذلك كالتالي:-

المستوي الأول :- وهذا المستوى يضم 4 محافظات وهي محافظات مطروح والسلوم و سيوه والاسكندرية ، حيث ستتعرض تلك المحافظات الأربعة لكميات كبيرة من الأمطار ولموجة أشد من الطقس السيىء.

المستوى الثاني:- وهذا المستوي يضم محافظات القناة الثلاثة وهي محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

المستوى الثالث:- ويضم 6 محافظات أخري وهي محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.

المستوي الرابع:- محافظات شمال ووسط سيناء.

المستوي الخامس:- محافظة القاهرة.

المستوي السادس والأخير:- محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا حيث ستتعرض لأمطار خفيفة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن بداية سقوط الأمطار يوم الأربعاء على منطقتين مطروح والسلوم ، وبداية من يوم الخميس ستمتد الموجة للداخل لمحافظات الإسكندرية والدلتا وذروة تلك الموجه سيكون يوم الجمعة المقبل على أغلب محافظات الجمهورية.