الأوقاف: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى ونقف على الحياد من الجميع

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن حرص الوزارة وجميع الجهات التابعة لها على الحياد فى العملية الانتخابية وما قامت به من إجراءات تجاه من خالف تعليمات الوزارة فى ذلك، إنما هو جزء لا يتجزأ من حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية فى العملية الانتخابية.





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