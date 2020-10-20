ننشر تفاصيل اجتماع الوطنية لصرف تعويضات متضررى النوبة

عقدت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وبحضور أشرف عطية عبد البارى، محافظ أسوان، وعدد من ممثلى الوزارات والجهات المعنية.





واستعرض الاجتماع إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة فى المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.

كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندى"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادى الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم فى الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضى قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضى المخصصة لهم.

وقد وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

واستعرضت اللجنة أيضا توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية، لتلقى طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم، ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى.

كما تحققت من توافر مساحات الأراضى القابلة للزراعة والوحدات السكنية والمبالغ المالية المزمع صرفها للمستحقين، للتعويض ممن سيتقدمون بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة القادمة.