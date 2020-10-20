الفنان بيومي فؤاد لـ"صوت الأمة": التلفزيون واجهة مصر و"ماسبيرو زمان" رجعتنا للزمن الجميل

قال الفنان بيومي فؤاد، إن التلفزيون المصري يشهد حالة من التطوير والتحديث المستمر، ليست من خلال الشاشة فقط والتقنية الحديثة التي تظهر بها القنوات، خاصة القناة الأولي في شكلها الجديد بتقنية HD، بل داخل المبني، وتمثل التطوير في الاستديوهات والديكورات ونشرات الأخبار المتميزة التي تقدمت كل ماهو جديد محلياً وعالمياً.

وأضاف النجم بيومي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن ما يقوم به الإعلام المأجور المحسوب علي جماعة الإخوان الإرهابية من شن حملات علي الإعلام المصري، ما هي إلا محاولات يائسة وخطة مكشوفة للمصريين لن يصدقها أحد، فالجميع يعلم توجها الإعلام الإخواني وتنفيذه مخطط هدم مصر، بينما الإعلام المصري يؤدي دوره بوطنية لكشف الحقائق أمام المشاهد، وتصحيح الأكاذيب التي تروج لها منصات إعلام الإخوان من تركيا وقطر، وسرعة الرد على الشائعات بالحقائق والأدلة.

وأشار الفنان الكوميدي فؤاد إلى أن التلفزيون المصري صرح كبير تربي علي برامجة أجيال كثيرة وأصبح واجهة مصر، حيث تنقل القنوات الأقليمية روح كل محافظة، ولعبت القنوات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، في نقل صورة حقيقية عن أبناء محافظات وجه بحري ومحافظات وجه قبلي، وأبناء مدن القناة بطقوسهم وفلكلورهم، وأهم ما يميز كل محافظة نقلها التلفزيون المصري بإحترافية جذبت المصريين، وحتى المشاهد العربي والأجنبي استطاع التلفزيون المصري أن ينقل له معالم محافظات مصر من خلال قنوات التلفزيون المنصري التي باتت واجهة مشرفة بحق .

وأضاف الفنان بيومي فؤاد يحسب للتلفزيون المصري أنه حافظ علي التراث الفني القديم وقدمه من خلال قناة "ماسبيرو زمان"، التي أعادتنا جميعاً إلى الزمن الجميل، قائلاً: "طز في ما يروج له الإخوان"، ماسبيرو صرح عملاق وسيظل كما هو ولدي القائمين عليه العديد والعديد من الأفكار والمقترحات للتطوير المستمر، وهذا ما لمسته خلال استضافتي بالقناة الأولي وبعدها بإحدي برامج القناة الثانية وكنت فخور بهذا المبني العظيم .