"الوزراء": لا يوجد إجازات بسبب الطقس حتى الآن ويفضل البقاء بالمنازل يوم الجمعة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار بإجازة خلال موجة الطقس السيئ، ومبرر ذلك هو أنه ذروة هذه الموجة ستكون الجمعة، وهو بالفعل إجازة، أما بالنسبة ليوم السبت والذى ستكمل فيه أيضا ذروة الموجة، فموقفه سوف يتحدد يوم الجمعة وفقا للمحافظين والتقارير التى سيرفعونها لرئيس الوزراء.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية والتى قدمها تامر إسماعيل، حول الاستعدادات فى المناطق المحددة التى تحدث فيها تجمعات المياه، إن هذه المناطق محفوظة ومعروفة للمحليات، وهى على الكبارى ومطالع الطرق المنخفضة أو الطرق الصاعدة والتى تتجمع المياه نزولا من هذه الطرق، هذه المناطق سوف تشهد توفير كميات أكبر من عربيات الشفط طوال اليوم للتعامل مع الموقف أولا بأول.

وقال إنه ينبغى على المواطن متابعة البيانات التى تصدر عن هيئة الأرصاد ومركز التنبؤات بوزراة الرى وهم لديهم صفحات على مواقع الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا متابعة ما يذاع من بيانات من مجلس الوزراء، مضيفا أن أى خروج غير مبرر يوم الجمعة فى المحافظات الستة وهى محافظات الدلتا وشمال البلاد، يجب تفاديه ويستحسن البقاء فى المنازل لتمكين الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الموقف.

وشدد متحدث مجلس الوزراء، على ضرورة متابعة وسائل الإعلام لمعرفة التطورات، وقال "لأنها موجة متطورة فيجب أن يتم مرعاة المتابعة أولا بأول مع وسائل الإعلام لمعرفة النصائح التى يصدرها مجلس الوزراء أو هيئة الأرصاد للاستماع إلى النصائح.