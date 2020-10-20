دائرة التجمع الخامس.. جولات يومية ولقاءات جماهيرية لمحمد الحناوي

شهدت الأيام الماضية نشاطاً ملحوظاً للأستاذ/ محمد الحناوي ، مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة السابعة التي تضم دوائر النزهة / الشروق / بدر / التجمع الأول / التجمع الخامس/ القطامية . حيث قام الحناوي بجولات يومية في أماكن مختلفة تشمل كافة مناطق دائرته الانتخابية، وحرص على التواصل مع الأهالي لاستعراض أهم ملامح برنامجه الانتخابي .

النزهة

واستهل محمد الحناوي جولاته بلقاء عدد من أهالي النزهة وعزبة المطار بالهايكستيب ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص الأهالي ، وتم استعراض البرنامج الانتخابي للحناوي، والذي شرُف أيضاً بلقاء أحد أصحاب الهمم بعزبة المطار، ودار بينهما حديث ودي. كما قام الأستاذ/ الحناوي بزيارة لكنيسة جورارجيوس والأنبا أنطونيوس بالنزهة ، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم أهالي ادائرة.

كما قام بزيارة لنادي الغابة بهليوبوليس والتقى أعضاء مجلس الإدارة ، وأكد على ضرورة دعم الأندية الرياضية . وقام الحناوي بزيارة لكنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون ، حيث تشرف بلقاء راعي الكنيسة ، بحضور عدد من أهالي الدائرة بالنزهة .



مدينتي

قام الأستاذ محمد الحناوي بجولة في نادي مدينتي ، والتقى بجروب من الحكماء ، حيث دارت العديد من النقاشات تعرفوا من خلالها على شخصية مرشحهم وخلفياته العلمية والأسرية وموطن رأسه . وشهد الأستاذ الحناوي فعاليات ختام بطولة مدينتي للاسكواش للبراعم والناشئين ، وشارك في توزيع الجوائز على الفائزين .

وقام الحناوي بالتواصل مع أهالي دائرته بمدينتي عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الجامع . كما قام الاستاذ / الحناوي بزيارة لكنيسة مدينتي حيث تشرف بلقاء راعي الكنيسة وكافة المسئولين بها ، واطلع على تطور أعمال الانشاءات بها.



الرحاب

نظراً لأنه رياضي وحاصل على حزام أسود في رياضة الجودو ، حرص الأستاذ/ محمد الحناوي على مشاركة أهالي دائرته في عدد من المناسبات الرياضية في نادي الرحاب . حيث شارك في توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة القاهرة للخماسي الحديث للناشئين بنادي الرحاب . كما حرص الحناوي على أن يلتقي بعدد من الفرق الرياضية بنادي الرحاب .

وقام الحناوي بالتواصل أيضاً مع أهالي دائرته بالرحاب عقب صلاة الجمعة خلال الأسبوعين الماضيين . وفي لفتة طيبة ، قام الأستاذ/ محمد الحناوي بتناول وجبة الغداء مع أهالي دائرته بإدارة الحركة في الرحاب.



بدر

شارك الأستاذ/ محمد الحناوي في عدد من المناسبات مع أهالي دائرته في مدينة بدر ، حيث حضر تكريم أوائل الثانوية العامة في جامعة بدر ، وشارك في تسليم شهادات التقدير والهدايا العينية للمتفوقين .

الشروق

حرص الأستاذ محمد الحناوي على عقد عدة لقاءات جماهيرية مع أهالي دائرته بمدينة الشروق، بحضور الدكتور محمد سليمان وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن ، حيث دارت مناقشات مفيدة ومثمرة عن مطالب الأهالي ، كما استعرض الحناوي أهم ملامح برنامجه الانتخابي .

وقام الأستاذ/ محمد الحناوي مساء اليوم بزيارة لكنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الشروق ، حيث تشرف بلقاء الأب شنودة منير، راعي الكنيسة.



اجتماع مع أمناء شياخات الدائرة

شارك الأستاذ/ محمد الحناوي في اجتماع أمناء شياخات القطامية - التجمع الأول - التجمع الثالث - التجمع الخامس ، وذلك بحضور قيادات وكوادر من أمانة القاهرة الجديدة لحزب مستقبل وطن.



من هو محمد الحناوي

محمد الحناوي هو محامي بالنقض ، من مواليد دائرة النزهة والتجمع عام 1976 ، وهو مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة السابعة– رمز الكتاب .

وعن السيرة الذاتية ، يعد محمد الحناوي مستشاراً قانونياً لعدد من المؤسسات الاقتصادية والقانونية ، وحاصل على رسالتي ماجستير في إدارة الأعمال والقانون من جامعة لندن بالمملكة المتحدة ، وله خبرة أكثر من عشرين عاماً في مجال القانون .

ويمتلك محمد الحناوي خلفية سياسية ، إذ تربى ونشأ في بيت السياسي والبرلماني المعروف الراحل طلعت مصطفى .