فيديو.. مشاهد مبهرة من البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية

نشر مستشار رئيس مجلس الوزراء، هانى يونس، فيديوهات تكشف عن آخر الأعمال الجارية لبناء البرج الأيقونى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وعلق قائلا : "من البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية، ولسة فاضل 30 دور أحلامنا تناطح السحاب، تحيا مصر".





ويعد البرج الأيقونى أحد الأبراج العشرين التى من المقرر أن يتم الانتهاء منها فى منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، تضم مشاريع سكنية وفندقية وكذلك خاصة بكبار الشركات. ويضم البرج الأيقونى مجمعا متكاملًا من الخدمات كافة، ويُقام على مساحة تقارب الـ 240 ألف متر، وتتخطى المساحة الإجمالية للبرج حوالى 7.1 مليون متر، ويمثل نقطة جذب سياحى واستثمارى.

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