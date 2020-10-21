بيراميدز يصنع التاريخ.. على بعد خطوة من أول لقب أفريقي في أول بطولة له

نجح نادي بيراميدز، تحت قيادة الكرواتي أنتى تشاتشيتش، المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز علي فريق هوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد.

وبذلك يتأهل فريق بيراميدز في أول بطولة أفريقية له، إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتعتبر هذه المشاركة هي الأول لبيراميدز في بطولة إفريقيا، حيث استطاع الفريق خوض بطولة الكونفدرالية بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري المصري موسم 2019-2020.

واستطاع النادي الذي استطاع صناعة التاريخ وفرض السيطرة المصرية على بطولة الكونفدرالية، حيث تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة في النسخة الماضية.

وتمكن بيراميدز من تحقيق 12 انتصاراً في البطولة الأفريقية من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، قبل مواجهة هوريا كوناكري، واستطاع أن يتجاوز رقم الرجاء المغربي، حيث تمكن من تحقيق 11 انتصاراً من 16 مباراة في 2018.

وبعد تأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي عربي، ويلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل، في المغرب التي تستضيف نهائي الكونفدرالية.

وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائي الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات في البطولة كانت في دور 64 عندما التقى مع إيتوال الكونغولي، وقد تفوق عليه ذهاباً إياباً بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل في القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائري، ولكن استطاع الفوز عليه في الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثاني حيث لاقى يانج أفريكانز التنزاني واستطاع الفوز عليه أيضاً، في المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الأول التي كانت تضم معه المصري البورسعيدي وإينوغو رينجرز النيجيري وفريق نواذيبو الموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة في لوساكا قبل ان يخسر بهدف في القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائي.

وضمن إنجازات الكرة المصرية، يستعد الأهلي والزمالك لخوض لقاء العودة أمام الوداد والرجاء، يومي الجمعة والسبت في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفي حالة تمكن الفريقان من الصعود، سيكون انتصار كبير للكرة المصرية.

وقد تمكن الأهلي من الفوز على الوداد في لقاء الذهاب في المغرب بهدفين مقابل لا شيء، في الوقت الذي تمكن فيه نادي الزمالك من تسجيل هدف الفوز علي نادي الرجاء البيضاوي، ليتمكن الفريقان من السيطرة على نسبة كبيرة من حظوظ الفريقان للتأهل للنهائي دوري أبطال أفريقيا.