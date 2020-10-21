بعد تداول الفيديو.. القبض على الابن العاق بعد تعديه على والده بالضرب الوحشي بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اعتداء شاب على والده في محافظة الشرقية، تداولها رواد التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، على فيسبوك، وإصابته بخدوش بأصابع اليد اليمنى واليسرى.
وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن سابقة تحرير محضر بالواقعة من (عامل، سن 69، مقيم بلبيس) باتهامه لنجله (سائق ، له معلومات جنائية) بالضرب وإحداث إصابته.
وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين والده على مبلغ مالى وقيامه بالتعدى عليه بالضرب لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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