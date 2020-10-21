8 معلومات عن مطعم ناين بيراميدز لاونج الأهرامات

افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، مطعم واستراحة ناين بيراميدز لاونج فى الأهرامات وذلك بحضور 50 سفيراً أجنبياً، ليكون ثمرة التعاون المشترك بين المجلس الأعلي للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية. وفى إطار ذلك نرصد أبرز 8 معلومات عن مطعم نايم بيراميدز لاونج. ١- نتاج التعاون المشترك بين أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية والمجلس الأعلى للآثار ٢- أول مطعم واستراحة داخل منطقة أهرامات الجيزة ٣- يقع على الناحية الجنوبية من هضبة الأهرامات ويطل على تسع أهرامات ٤- المطعم عبارة عن بناء خشبي بسيط ووسادات تفترش الأرض كالطراز البدوي ٥- تصل المساحة الكلية للمطعم والاستراحة إلى 1341 مترًا مربعًا ٦- تم تقسيمة الى منطقة الخيمة وبرجولتين ومجلس بدوي و موقف للسيارات ٧- يقدم خدماته المتنوعة من الوجبات والمشروبات والفعاليات الخاصة ٨- إنشاؤه بالكامل من مواد من الطبيعة مثل الأخشاب والحبال والوحدات المتحركة بتصميم يتناسب مع طبيعة المنطقة.

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