انت الان تتابع تفاصيل خبر “زيادة جديدة” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول إصابات ووفيات كورونا اليوم والإجمالي يسجل 105705 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن تقريرها الذي يصدر في مثل هذا الوقت كل 24 ساعة، وأشارت الصحة إلى تعافي 99 حالة جديدة اليوم وخروجهم من مستشفيات العزل عقب تلقيهم العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وأضافت أن إجمالي حالات لشفاء حتى الآن إلى 98413 حالة.

التقرير اليومي حول إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر

كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 158 حالة إصابة جديدة اليوم 20 أكتوبر بزيادة 35 حالة مقارنةً بالأمس، وتم رصد هذه الحالات من خلال فرق التقصي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مضيفاً أنه تم تسجيل 12 حالات وفاه جديدة اليوم.

وأضاف متحدث الصحة أن مرور 10 أيام على المصاب دون ظهور أي أعراض، فإن هذا مؤشر على الشفاء، وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا حتى اليوم بلغت 105705 حالة من بينهم الحالات المتعافية والبالغ عدده 98413 حالة.

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كما بلغت إجمالي الوفيات حتى اليوم 6142 حالة وفاة، كما تواصل الصحة رفع حالة الإستعداد لديها بجميع المحافظات، وتؤكد متابعتها للموقف أولاً بأول، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه أي فيروسات أو أمراض معدية أخرى.