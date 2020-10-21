غرامة 100 ألف وحبس 6 شهور لمن يرسل رسائل بكثافة لأشخاص من غير موافقتهم “التفاصيل”

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محمد سياف - ابو ظبي - قام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 بحسم العديد من الجرائم الإلكترونية والتعدي على الحياه الخاصة للأشخاص أو الأفراد، وحدد القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه باقتحام الحياه الشخصية لأشخاص آخرين، واشتملت العقوبة على الحبس والغرامة

غرامة 100 ألف وحبس 6 شهور لمن يرسل رسائل بكثافة لأشخاص من غير موافقتهم

ووفق المادة رقم 25 من القانون رقم 175 عام 2018، والخاص بجرائم تقنية المعلومات، فإن من يعتدي على المبادئ الأسرية في المجتع المصري أو ينتهل حرمة حياه شخصية لشخص ما بإرسال رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقته، فإن يعاقب بإحدى العقوبتين التاليتين.

1- الحبس فترة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

2- أو بإحدى العقوبتين السابقتين.

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كذلك تشمل هذه العقوبة كل من أرسل صور أو أخبار أو استخدم شبكة المعلومات في أشياء تنتهك حرية أي شخص دون موافقته، ويعمل هذا القانون على تحقيق توازن من أجل مكافحة أي استخدام غير مشروع للحاسبات وشبكة المعلومات، كذلك تشمل هذه العقوبة العبث أو الإختراق أو إتلاف معلومات أو بيانات حكومية خاصة بالدولة.