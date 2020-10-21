انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم تحسم الجدل بشأن منح المدارس إجازة بسبب موجة الطقس السيئ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقفها بشأن توقف الدراسة بالمدارس ومنح المدارس إجازة بسبب موجة الطقس السيئ الذي ستتعرض له جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة المقبلة ، وذلك وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تتوقع أن تبدأ موجة الطقس السيئ خلال الساعات القليلة المقبلة وتستمر حتى يوم الاحد المقبل الموافق 25 أكتوبر 2020.

وزير التعليم يعلن موقفه من توقف الدراسة بسبب موجه الطقس السيئ:-

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدراسة في المدارس مستمرة، وأنه لا يوجد أي قرار صدر من وزارة التربية والتعليم يتضمن إغلاق المدارس بسبب موجة الطقس السيئ، حيث أن الدراسة سوف تستمر بشكل طبيعي.

وأشار وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن قرار إغلاق المدارس بسبب موجة الطقس السيئ ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم وإنما هو من اختصاص السادة المحافظين وذلك وفق حالة الطقس في كل محافظة وعلى ضوء حالة الطقس في المحافظة يتخذ المحافظ القرار المناسب بخصوص تعليق الدراسة بالمدارس من عدمه.

يذكر أن خبراء هيئة الارصاد الجوية يتوقعون بحدوث تقلبات جوية سريعة وهطول امطار رعدية وغزيرة قد تصل إلى حد السبول في بعض المناطق على بعض محافظات الجمهورية حيث تبدأ أولاً على محافظات مطروح والاسكندرية ثم تمتد تدريجياً إلى الداخل حتى محافظات شمال الصعيد.