انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “التزموا بيوتكم” متحدث الحكومة لمواطني هذه المحافظات تجنبوا أي خروج في هذا اليوم فالأمطار الغزيرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - منذ أيام وهيئة الأرصاد الجوية تحذر من موجة طقس سيئ تضرب البلاد بداية من اليوم الأربعاء، ولكن هذه الموجة تكون على مستويات في كل محافظة، وذروة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة ستكون يومي الجمعة والسبت، وفق بيان رسمي من مجلس الوزراء.

تجنبوا أي خروج غير مبرر في هذا اليوم فالأمطار غزيرة

كما تحدث المستشار نادر سعد عن منح المؤسسات الحكومية والمدارس إجازة رسمية خلال أيام الطقس السيئ، وأكد سعد أن ذروة الموجة السيئة يوم الجمعة والسبت، مشيراً إلى أن يوم الجمعة إجازة رسمية طبيعية، أما الموقف من منح الموظفين إجازة يوم السبت فسيتحدد يوم الجمعة القادمة، على حسب التطورات عل الأرض.

وقدم متحدث الحكومة جميع المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية من خلال هيئة الأرصاد، والتقارير الصادرة من الري أو مجلس الوزراء، ونصح المواطنين بالبقاء في المنازل يوم الجمعة، وتجنب أي خروج غير مبرر يوم الجمعة في محافظات الدلتا وشمال البلاد، نظراً لغزارة الأمطار.

اقرأ أيضاً:

“اندفن وارتاح بـ5 آلاف جنيه” تفاصيل أول شركة مصرية لخدمات الموتى

الحكومة تحذر من موجة أمطار غزيرة وسيول وتكشف موعد ذروتها

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

وأشار متحدث إلى أن هذه الموجة من الطقس التي تتعرض لها مصر خلال الأربعة أيام القادمة، هي موجه متطورة”، ولذا يجب متابعة الأمور أول بأول، وأكد على أن جميع الأجهزة المعنية والمحافظين أخذوا كافة التدابير اللازمة، لمواجهة هذه الموجه، لأن الأمطار ستكون رعدية ومتطورة وتصل إلى حد السيول بعض المحافظات.