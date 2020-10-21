شاهد .. أحمد كريمة يرد على مدعى العلاج بالأعشاب المذكورة فى القرآن

وقال الدكتور أحمد كريمة خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "إن ما ذكر فى القرآن الكريم من أعشاب وفواكه، ليست على سبيل الاستخدام لأغراض طبية أو علاجية، ولكنها ذكرت لأنها من آثار قدرة الله وتذكرة بنعمه سبحانه وتعالى".

وأضاف، أنه إذا وجدت أخبار فى غير القرآن باستخدام بعض الأعشاب بغرض العلاج فإن ذلك ليس من الطب فى شيء وإنما هى عادات من واقع البيئة العربية التى كانت موجودة حتى قبل ظهور الإسلام.

ولفت إلى أن حبة البركة والتلبينة وغيرهما، أشياء لم يخترعها النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، وإنما مورست فى صدر الإسلام كعادة وليست عبادة.

وأكد كريمة أن الفقهء يجرمون التطبب لغير الأطباء، مستشهدًا بحديث النبى "أنتم أدرى بشؤون دنياكم"، وحديث آخر قال فيه: "تداوَوا عباد الله، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع معه شفاءً إلا الهرم".