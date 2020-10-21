وزير النقل: مصر تسعى لتقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا

انعقد اجتماع الدورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، أمس، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وذلك بحضور وزير النقل الجيبوتي، وبمشاركة وزراء النقل في البحرين وتونس والجزائر، أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي بداية الاجتماع، نقل الفريق كامل الوزير، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل الوزراء العرب، وتمنياته بالتوفيق والنجاح للمجلس وتقدير ومودة الشعب المصري المعتز دوما بانتمائه للأمة العربية.

وأكد وزير النقل أن المجلس ينعقد لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المعروضة في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد الذي كانت له تداعياته على حياة البشر وكافة نواحي الحياة الاقتصادية مضيفًا أن هذه التحديات فرضت تكاتف الجميع محليًا ودوليًا من أجل التغلب على تأثيرات هذه الجائحة ، وأن الاجتماع في ظل هذه الظروف يأتي توثيقًا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيدًا لرغبتنا المشتركة في ظل هذه الظروف الصعبة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم .

كما أكد "الوزير" خلال الاجتماع حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية، وقيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الدءوب فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا ورفع كفاءة النقل البينى وتذليل كافة الصعوبات وتسهيل جميع الإجراءات وتسخير كافة إمكانات الوزارة وهيئاتها فى التخطيط والتنفيذ والمشاركة فى مشروعات النقل على المستوى المحلى والاقليمي. وأشار الى ثقته الكبيرة في تضافر جهود الدول العربية للنهوض بقطاع النقل باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا وتسهيل الترابط وتقوية أواصر المحبة والتقارب فى عالمنا العربى.

ونوه وزير النقل إلى أن مشروع جدول الأعمال في هذه الدورة يتضمن مناقشة العديد من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام والتى تهدف الى النهوض بمختلف مجالات النقل، موضحًا أنه في مجال النقل البري سيتم مناقشة تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق والتحديات التي تواجه قطاع النقل البري في الدول العربية وفي مجال النقل البحري فسيتم بحث مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، والدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن وغيرها من الأنشطة البحرية والمينائية، أما في مجال النقل الجوي فسيتم مناقشة المسودة المعدلة لاتفاقيات التعاون والعمل المشترك، بالإضافة الى توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة .