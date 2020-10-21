وزارة الإعلام: لقاء هيكل اليوم يقتصر على الإعلاميين المشار إليهم في دعوته فقط

قالت وزارة الدولة للإعلام في بيان توضيحي لها منذ قليل، إنه نظرًا لرغبة عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين تلبية دعوة وزير الدولة للإعلام التي وجهها، توضح وزارة الدولة للإعلام أنه تم توجيه الدعوة للحضور، اليوم الأربعاء، الساعة 1 ظهرًا، ولكن للزملاء الصحفيين والإعلاميين المشار إليهم في كلمة الوزير أسامة هيكل فقط.

وأضافت الوزارة في بيان له أن ذلك مع الأخذ في الاعتبار لقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حرصًا على صحة الجميع، حيث إن وزارة الدولة للإعلام لا تتوفر لديها المساحة الكافية لاستيعاب الكل في نفس التوقيت.

وتابعت "تنظيمًا للأمر؛ ستتم دعوة كافة الزملاء من رؤساء التحرير الساعة 11 صباح غدٍ الخميس بالوزارة، وكذلك تستقبل الصحفيين والإعلاميين المقيدين بالوزارة، للاجتماع مع وزير الدولة للإعلام الساعة 2 عصر غد الخميس، للتعرف على ما أنجزته الوزارة من المهام المسندة إليها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لوزارة الدولة للإعلام، والإجابة عن أي تساؤلات لديهم مع الحفاظ على نفس قواعد التباعد وارتداء الكمامات".

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد أيضًا اجتماعات مع جميع الصحفيين والإعلاميين وخاصه من الشباب خلال الأسبوع التالي للتحاور في شتى الموضوعات المتعلقة بمستقبل المهنة.

وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا بشأن حجم متابعة الصحف أفرغت من سياقها من قبل بعض الصحفيين والإعلاميين وتم تفسيرها بشكل خاطئ.

وقال "هيكل"، في كلمة مسجلة عبر صفحة وزارة الدولة للإعلام على فيسبوك أمس الثلاثاء، إنه صحفي في المقام الأول ويولي لمستقبل مهنة الصحافة اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن الوقوف على الوضع الراهن للصحافة هو أول طريق صناعة هذا المستقبل وليس أداة لهدمها.

وأشار إلى أن ما وقع من لغط بعد إساءة تفسير تصريحاته بشأن إحجام الشباب عن قراءة الصحف؛ فتح الباب أمام بعض الجهات التي تهدد الأمن القومي المصري لاستغلال هذه الواقعة ضد مصر.

ودعا هيكل الصحفيين والإعلاميين لتفويت هذه الفرصة على الجهات المتربصة بمصر، والحضور إلى لقاء بمقر الوزارة اليوم الأربعاء لتقريب وجهات النظر وتوضيح الأمور بالأرقام، فضلًا عن شرح سياسات وزارة الدولة للإعلام وخططها لمستقبل الصحافة المصرية.