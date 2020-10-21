شاهد .. وائل الإبراشى عن الراقصة لورديانة : ما أكثر التفاهات فى حياتنا

انتقد الإعلامى وائل الإبراشى، تصدر الراقصة البرازيلية لورديانة، المشهد فى مختلف وسائل التواصل الاجتماعى، خلال الساعت القليلة الماضية، عقب نشرها فيديو تؤدى فيه رقصة على أحد أغانى المهرجانات المصرية، داخل مركز تجميل.





وقال وائل الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "كل إنجازات لورديانة أنها قدمت رقصة تداولها الناس، وعلى جانب آخر أصحاب الأبحاث والاكتشافات العلمية أتحدى أن يكونوا أو يتصدروا المشهد و يحظوا باهتمام أحد". وأضاف، أن تحول تلك الراقصة إلى أهم شخصية على شبكات التواصل الاجتماعى، يمثل انحدارا وتدنيا وتفاهة، ويؤكد أنه ليس كل ما يلمع ذهبًا وأنه ليس ذا قيمة كل من يتصدر المشهد أو يلفت الأنظار، معلقًا على ذلك بقوله: "ما أكثر التفاهات فى حياتنا".

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