فيديو : الخشت يعلن قبوله ضحية التحرش ببنى سويف فى جامعة القاهرة

تحدث رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، عن فاطمة دياب، فتاة بنى سويف التى تلاقى تعنتا شديدا من أهل بلدتها بسبب إبلاغها عن واقعة تحرش تعرضت لها على يد أحد جيرانها، أجبرها على الانتقال إلى القاهرة.





وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، ترحيبه بانضمام الفتاة إلى جامعة القاهرة لاستكمال دراستها وإقامتها بالمدينة الجامعية طوال فترة الدراسة، مضيفًا: "ستكون فى أمن وأمان وسنحافظ عليها بكل ما نستطيع وما نملك". وقال إن هناك بعض الحالات التى تبنتها الجامعة خلال السنوات القليلة الماضية، مثل الثأر لحمايتهم من إمكانية التعرض للقتل. وأوضح "الخشت" أنه تم التوصل إلى حل يضمن استيعاب المدينة الجامعية جميع الطالبات اللاتى ينطبق عليهن شروط الإقامة، دون الإخلال بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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