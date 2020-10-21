فيديو .. أستاذ قانون يعلق على عقوبة حبس طالب صور فتيات بمحل ملابس فى قنا

وقال الدكتور مصطفى السعداوى، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن تصوير المواطنين حتى لو كانوا فى مكان عام دون علمهم أو رضاهم، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وأضاف أن التجريم لا يشمل التصوير فقط، وإنما يعاقب القانون أيضًا أى شخص آخر شارك فى نشر الصورة على السوشيال ميديا، بنفس عقوبة المتهم بالتصوير، مشيرًا إلى أن المشرع المصرى غَلَّظ عقوبة هذه الجريمة حيث اعتبرها انتهاكًأ للحياة الخاصة.
وكانت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الاستئنافية قضت في جلسة الجنايات الاقتصادية، بحبس طالب لمدة سنة مع الشغل، ومصادرة هاتفه المحمول فى لاتهامه بتصوير فتيات أثناء تواجدهن داخل المحلات التجارية، بأحد المولات فى قنا.
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