شاهد .. التنمية المحلية : مجموعات عمل مدربة بالمحافظات لمواجهة السيول

وقال الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، رفع درجة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير ولإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة.

وأضاف أن الوزير شدد على ضرورة تنسيق المحافظات مع كل من مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، وربط غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرف الأزمات والعمليات بالمحافظات، مع الغرفة المركزية برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد أن هناك مجموعات عمل مدربة فى المحافظات وخاصة الحدودية والساحلية لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكنها، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية كالصرف الصحى ومياه الشرب ومديريات الرى.