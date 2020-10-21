السيسي يستهل زيارته لنيقوسيا بلقاء الرئيس القبرصي

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لقبرص باللقاء مع الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس"،

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وقال السفير بسام راضي،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الاوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.