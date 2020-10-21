عاجل .. السيسى يلتقى الرئيس القبرصى ويشيد بالعلاقات الثنائية

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استهل زيارة قبرص بلقاء الرئيس نيكوس أنستاسيادس، الذى أعرب عن اعتزازه بزيارة الرئيس وبخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص، مشيداً بمتانة العلاقات بين البلدين، والتى تتطور بشكل متنامٍ فى مختلف المجالات.





ووفق بيان رسمى، أوضح راضى، أن الرئيس القبرصى أكد تطلع بلاده إلى تحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائى والصداقة القائمة بين البلدين، ومواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثى مع اليونان، خاصة فى ظل دور مصر كركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها فى إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأثنى الرئيس السيسى على التطور المستمر فى العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائى بين البلدين من تقدم مضطرد، مشيداً بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر فى المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ومؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى المجالات، خاصةً فى مجالات الطاقة، كما شدد الرئيسان على ضرورة المضى قدماً فى تنفيذ المشروعات المشتركة التى تم الاتفاق عليها فى إطار آلية التعاون الثلاثى، بما يساهم فى جعل هذه الآلية نموذجاً يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمى وجهود تسوية الأزمات التى تعانى منها بعض دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة فى الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.