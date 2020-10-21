مصطفى مدبولى يكلف الوزارات بتنفيذ مشروعات سكنية جديدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المقترحات الخاصة بالأراضى التى يمكن إقامة مشروعات سكنية عليها فى محافظات الجمهورية المختلفة، تمهيدا للبدء فى إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية للمواطنين، مكلفا الوزارات المعنية بمراجعة المنطاق المقترحة للاستقرار على الأراضى التى ستقام عليها المشروعات وبدء التنفيذ على الفور، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ووفق بيان رسمى، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة لحصر الأراضى اللازمة لتطوير المدن القديمة، والتى تصلح لإقامة مشروعات الإسكان التى تخدم المواطنين من الشرائح الاجتماعية المختلفة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقامة مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات، على غرار "الأسمرات" و"بشاير الخير".

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزى، مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، واللواء ياسر الملاح، "وزارة الدفاع"، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، ومسؤولى الجهات المعنية، كما شارك فى الاجتماع، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ببدء العمل فى تطوير المدن القديمة، وإتاحة الأراضى التابعة لجهات الدولة، والكائنة فى الأحوزة العمرانية بهدف تطوير قلب هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية لقاطنى المناطق العشوائية؛ للعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، وإنشاء محاور للطرق والخدمات، وإقامة مجتمعات سكنية حضارية على غرار مشروعى بشاير الخير والأسمرات.

واستعرض رئيس الوزراء خطط تطوير عدد من المدن القائمة التى ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة جنبا إلى جنب مع جهودها لتطوير العشوائيات غير الآمنة، لافتا إلى أنه كان قد كلف بتخصيص 400 مليون جنيه شهريا لصالح صندوق تطوير العشوائيات لدفع العمل فى المشروعات المختلفة.