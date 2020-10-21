هنأ وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بذكرى المولد النبوى الشريف، سائلاً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الرئيس وعلى الشعب المصرى كله والإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.





ووفق بيان رسمى نشر على موقع الأوقاف، أكد جمعة على وقوف الوزارة بكل كوادرها وجميع العاملين بها صفًا واحدًا خلف الرئيس فى معركة الوعى وتعزيز الانتماء الوطنى وبناء الذاكرة الوطنية الخصبة الواعية. وحول نص التهنئة أورد البيان أنه "وبهذه المناسبة الكريمة أرسل وزير الأوقاف برقيات تهنئة إلى سيادة عبدالفتاح حفظه الله، وإلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حفظهم الله جميعًا". تابع: "ويهنئ وزير الأوقاف الشعب المصرى كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى المجيدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بالمولد النبوى الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.