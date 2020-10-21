أطلقت وزارة الصحة والسكان 12 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (الوادي الجديد - مطروح - البحيرة - البحر الأحمر - بني سويف - أسوان - المنوفية - القاهرة - سوهاج - الإسكندرية - قنا - دمياط".
تتواجد القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة في مناطق الخير والنماء مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ومرسى علم محافظة البحر الأحمر، وغرب سهيل محافظة أسوان، وأم الجوابي مركز براني محافظة مطروح، والعلالمة بمحافظة بني سويف، والصالحية مركز أبوحمص محافظة البحيرة، والسماينة بنجع حمادي محافظة قنا، والقلعة مركز شرق محافظة الإسكندرية، وشط جريبة بمحافظة دمياط، والكوم الأصفر مركز طهطا محافظة سوهاج، والأسمرات 1 بالمقطم محافظة القاهرة، وشما مركز أشمون محافظة المنوفية.
وأوضحت الوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًه إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الصحة تطلق 12 قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا للكشف... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.