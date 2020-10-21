وزارة الصحة تطلق 12 قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا للكشف...

أطلقت وزارة الصحة والسكان 12 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (الوادي الجديد - مطروح - البحيرة - البحر الأحمر - بني سويف - أسوان - المنوفية - القاهرة - سوهاج - الإسكندرية - قنا - دمياط".

تتواجد القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة في مناطق الخير والنماء مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ومرسى علم محافظة البحر الأحمر، وغرب سهيل محافظة أسوان، وأم الجوابي مركز براني محافظة مطروح، والعلالمة بمحافظة بني سويف، والصالحية مركز أبوحمص محافظة البحيرة، والسماينة بنجع حمادي محافظة قنا، والقلعة مركز شرق محافظة الإسكندرية، وشط جريبة بمحافظة دمياط، والكوم الأصفر مركز طهطا محافظة سوهاج، والأسمرات 1 بالمقطم محافظة القاهرة، وشما مركز أشمون محافظة المنوفية.

وأوضحت الوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًه إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.