وزير التنمية المحلية : تحديد مسئول في كل محافظة لتركيب القطع الموفرة...

فى اطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه... أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كتاباً دورياً للسادة المحافظين بشأن أليات تنفيذ بروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس والذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات وتغطية 35 ألف مسجد أهلى و 6 آلاف كنيسة .

وشدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مختص في كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس مع موافاة الوزارة بإجراءات التركيب في جميع الوحدات المحلية في كل محافظة ، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة.

وأشار اللواء شعراوى أن القطع الموفرة لإستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس موضحاً أن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع وقال أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ مؤكداً اشتراك الوزارة مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظاً على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.