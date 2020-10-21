10 ملايين جنيه لتركيب قطع موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلي و6 آلاف كنيسة

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كتابًا دوريًا للمحافظين بشأن آليات تنفيذ بروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس والذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات وتغطية 35 ألف مسجد أهلى و 6 آلاف كنيسة.
يأتى ذلك فى إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.
وشدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مختص في كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس مع موافاة الوزارة بإجراءات التركيب في جميع الوحدات المحلية في كل محافظة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.
وأشار اللواء شعراوى إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس.
أوضح أن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع، وقال إنه سيتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ مؤكدًا اشتراك الوزارة مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظًا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.
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