سفارة مصر في الجزائر: فرز أصوات المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية مساء الجمعة وإرسال النتائج للهيئة الوطنية

بدأ أبناء الجالية المصرية بالجزائر اليوم الأربعاء، التصويت في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب بالنسبة للمصريين فى الخارج والتي يتم التصويت فيها عبر البريد، ولمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الجمعة حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وأكد السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر إن السفارة المصرية بدأت في استقبال خطابات التصويت صباح اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام، بعد أن يقوم أبناء الجالية باختيار العدد المحدد من المرشحين لدائرتهم، ثم يرسلون الأوراق بالبريد إلى مقر السفارة في 18 شارع المعز بن باديس – بوارسون – الأبيار – الجزائر العاصمة.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت طريقة التصويت بأن يطبع الناخب أوراق التصويت، ثم يختار العدد المطلوب للمرشحين في دائرته بالنسبة للفردي والقوائم، ثم يضع أوراق التصويت في مظروف أبيض ثم يغلقه ولا يدون عليه أية بيانات، ثم يضعه داخل مظروف أكبر، على أن يرفق معه صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيا، ويثبت الناخب على الظرف من الخارج بيانات وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة، ثم يرسل المظروف للسفارة عن طريق البريد على عنوان السفارة ، على أن يصل المظروف في موعد أقصاه الجمعة الموافق 23 أكتوبر الجاري، لإتاحة فرصة أطول لتلقي البريد.

وأوضح أن السفارة عقب استلام مظاريف التصويت بالبريد ستقوم بتعقيمها ثم تسجيلها في الكشوف المخصصة لذلك، ومراجعة الختم الموجود على المظروف، للتأكد من التاريخ، على أن يبدأ فرز الأصوات مساء يوم الجمعة المقبل، ثم ترسل النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المعنية بإعلان نتائج الانتخابات.

يذكر أن المرحلة الأولى تشمل محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.