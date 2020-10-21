سفارتنا بألمانيا : بدء تلقى أصوات الناخبين لبرلمان 2020 عبر البريد

دعت السفارة المصرية بألمانيا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، المواطنين المصريين ممن سجلوا أنفسهم للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، إلى القيام بطباعة أوراق الاقتراع الخاصة بهم من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.





وبدأت سفارة مصر بألمانيا، اليوم الأربعاء، فى تلقى مظاريف التصويت البريدى وحتى بعد غد الجمعة، التى تمثل الأيام المقررة لتصويت المصريين فى الخارج خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

كانت البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج قد أنهت استعداداتها فى 140 لجنة انتخابية حيث يتم استلام أوراق الاقتراع اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب، إذ يطبع المواطن بطاقة الاقتراع، ثم يرسلها إلى مقر البعثة الدبلوماسية بالبريد خلال الأيام المحددة.