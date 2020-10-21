وبدأت سفارة مصر بألمانيا، اليوم الأربعاء، فى تلقى مظاريف التصويت البريدى وحتى بعد غد الجمعة، التى تمثل الأيام المقررة لتصويت المصريين فى الخارج خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
كانت البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج قد أنهت استعداداتها فى 140 لجنة انتخابية حيث يتم استلام أوراق الاقتراع اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب، إذ يطبع المواطن بطاقة الاقتراع، ثم يرسلها إلى مقر البعثة الدبلوماسية بالبريد خلال الأيام المحددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارتنا بألمانيا : بدء تلقى أصوات الناخبين لبرلمان 2020 عبر البريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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