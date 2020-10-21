صور .. تدشين مبادرة إسكندرية بلا إدمان

دشنت جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مبادرة "إسكندرية بلا إدمان"، بمجمع العلوم الإنسانية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.





وشهدت الفعاليات تدشين المبادرة انطلاق مسيرة داخل المجمع لتوعية الطلاب بأخطار الإدمان، وتعريفهم ببيانات العلاج بالمجان من خلال الخط الساخن رقم 16023. ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، فإنه من المقرر أن يستمر برنامج التوعية على مدار أسبوع فى جميع كليات ومعاهد الجامعة. جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات "التجارة، والآداب، والتربية، والحقوق، والسياحة والفنادق"، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

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