بـ 9.5 مليون دولار .. التعاون الدولى توقع منحة يابانية لدعم قطاع الصحة

وتستخدم المنحة فى التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة، وتأتى المنحة الجديدة فى إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان والذى يخدم العديد من القطاعات من بينها قطاع الصحة، كما تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى، لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية، من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين والجهود التى قامت بها الحكومة اليابانية لدعم استجابة قطاع الصحة فى مصر لجائحة كورونا، وهو ما يعكس الشراكة القوية وطويلة الأمد بين الجانبين، موضحة أنه بتوقيع منحة اليوم فإن إجمالى المنح ضمن محفظة التعاون بين مصر واليابان ترتفع إلى 54.5 مليون دولار فى مجالات الصحة والتعليم.

وفى تصريحات، قال السفير اليابانى بالقاهرة "أود أن أعرب عن عميق احترامى لشعب وحكومة مصر على الجهود الدؤوبة لمواجهة التحديات فى ظل فيروس كورونا، لاسيما العاملين والأطباء بقطاع الصحة، ويشرفنى أن أعلن عن تضامن حكومة وشعب اليابان عبر تقديم منحة بقيمة 9.5 مليون دولار لشراء معدات طبية وآمل أن تسهم هذه المنحة فى تعزيز الإجراءات التى تقوم بها مصر للتعامل مع جائحة كوفيد 19".

كانت وزارة التعاون الدولى قد عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، بمشاركة وزارة الصحة، ومؤسسات التمويل الدولية، مع بداية أزمة كورونا، لمناقشة احتياجات القطاع فى إطار التعاون متعدد الأطراف، واستطاعت الوزارة توفير ما يقرب من 500 مليون دولار للقطاع خلال هذه الفترة لدعم جهود تطوير قطاع الصحة ومساندته، لاسيما خلال جائحة كورونا التى كانت لها تداعيات سلبية على دول العالم.