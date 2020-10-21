جامعة الإسكندرية تبحث مع وفد أوشن الأمريكية سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتورة مايسة أبو يوسف، مدير العلاقات الدولية بجامعة أوشن الأمريكية المجتمعية بنيوجيرسى، لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية اعتبارا من شهر فبراير المقبل.





وأوضح جابر، أن البرنامج الذى سيتم بالتنسيق مع جامعة أوشن يهدف إلى ربط الخريجين مباشرة بالصناعة، وتلبية احتياجات وظائف الثورة الصناعية الرابعة، ومناقشة تطبيق النظام الدراسى والذى يعتمد على دراسة الطالب لمدة عامين بجامعة الإسكندرية يحصل بعدها الطالب على شهادة فى مجال التخصص من جامعة أوشن. وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن ذلك يأتى وفقا للبروتوكول المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات وجامعة "أوشن" الأمريكية لإنشاء الكليات المجتمعية الأمريكية داخل مصر.

وأشار جابر، إلى أن هذا النموذج الجديد من التعليم يتيح للطالب حرية اختيار نظام الدراسة، وتطوير مهاراته وإكسابه الخبرات المختلفة أثناء وبعد الدراسة الجامعية مما يؤهله إلى الالتحاق بسوق العمل الحديث.

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