القوى العاملة: تعيين 604  شباب فى الإسماعيلية 

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، تعيين 604 شباب بمحافظة الإسماعيلية، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، ومن بينهم شاب من ذوى القدرات الخاصة، ضمن المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذين يبلغ عددهم 2015 شابا.





ووفق بيان رسمى، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً من أحمد جابر، وكيل المديرية ، أشار فيه إلى أنه خلال سبتمبر الماضى استخرجت المديرية 299 شهادة قياس مستوى مهارة، و405 رخصة مزاولة مهنة، و22 شكاوى عمالية، وتم تحويل 6 منها للقضاء وتسوية شكوى أخرى، و 15 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة. وأضاف، أن المديرية صرفت منحا للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 57 ألف جنيه لعدد 22 عاملا، مشيرا إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 229 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفرت عن تحرير 17 محضرا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 118 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة.

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